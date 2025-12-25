El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Valga se despertará con un tiempo predominantemente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga entre los 7 y 10 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. A medida que el día avance, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 93% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas comprendidas entre las 19:00 y las 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Valga para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras hacia la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero chubasco por la noche.

El tiempo en otros municipios

El 25 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje desde el amanecer, que se producirá a las 09:02. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h.

El 25 de diciembre de 2025, Catoira se despertará con un tiempo predominantemente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 77%. A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El 25 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.