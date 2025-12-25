El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 10 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 3 grados a las 23:00, mientras que la máxima se dará alrededor de las 14:00, con un termómetro que podría llegar hasta los 10 grados.

La humedad relativa será bastante alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 81% al amanecer, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un 75% por la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h a las 13:00. Este viento fresco podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada.

En resumen, el tiempo en Tui para este 25 de diciembre será ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para compartir con familiares y amigos, disfrutar de la naturaleza y celebrar la llegada de la Navidad en un ambiente agradable y festivo.

El tiempo en otros municipios

El 25 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía. A las 12:00, se espera que la temperatura alcance los 8 grados, proporcionando un respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

El 25 de diciembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se mantendrá un ambiente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 75%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente fría.

El 25 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen el paisaje. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío matutino, pero que también consideren llevar ropa más ligera para el calor del mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.