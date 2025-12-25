El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Tomiño se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para disfrutar de las festividades navideñas. Desde la medianoche hasta la tarde, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 11 grados . La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 47% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será fresco, no se anticipan condiciones incómodas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa fresca será un alivio en el ambiente soleado, aunque no se espera que cause molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Aun así, la mayoría del día se desarrollará sin contratiempos meteorológicos.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el sol se ocultará a las 18:09 horas, ofreciendo un espectáculo visual que complementará la atmósfera festiva del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que las reuniones familiares y las actividades al aire libre sean aún más placenteras.

En resumen, el día de Navidad en Tomiño se presenta como una jornada ideal para celebrar, con un tiempo propicio que invita a salir y disfrutar de la compañía de seres queridos. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes de Tomiño podrán disfrutar de un día memorable en esta festividad tan especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.