El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 10 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos moderados. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A partir de la tarde, la nubosidad comenzará a aumentar, con la llegada de cielos poco nubosos a nubosos hacia la noche. Aunque no se prevén precipitaciones significativas durante el día, existe una probabilidad del 20% de lluvia ligera en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría coincidir con las celebraciones navideñas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones serán bastante tranquilas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Soutomaior y sus alrededores. La salida del sol está programada para las 09:01, mientras que el ocaso se producirá a las 18:07, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día de Navidad en Soutomaior se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y las festividades familiares, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día agradable, aunque con la posibilidad de un ligero cambio en las condiciones hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.