El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde, aunque hacia la noche podría registrarse una ligera lluvia, con acumulaciones de hasta 2 mm. La probabilidad de tormentas es baja, con un 75% de posibilidad de que se presenten en la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

En resumen, el día de Navidad en Sanxenxo se perfila como una jornada agradable, con cielos despejados, temperaturas moderadas y un viento que, aunque fresco, no debería ser un impedimento para disfrutar de las festividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.