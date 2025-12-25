El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 11 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 2 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 73% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance, especialmente entre las 12:00 y las 15:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Esto significa que, a pesar de la ligera posibilidad de tormenta, el día se mantendrá mayormente tranquilo y despejado.

Los ciudadanos de Salvaterra de Miño pueden esperar un día festivo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos familiares o reuniones con amigos. La claridad del cielo y la ausencia de lluvias permitirán que las celebraciones navideñas se lleven a cabo sin contratiempos. Sin embargo, se recomienda llevar abrigo, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la Navidad en un entorno natural y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.