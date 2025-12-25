El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen el paisaje. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será excelente, lo que favorecerá las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío matutino, pero que también consideren llevar ropa más ligera para el calor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 47% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el aire será fresco, la sensación de frío disminuirá a medida que avance el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. Este viento ligero será ideal para disfrutar de un paseo por el campo o por las calles del pueblo, aunque se aconseja tener precaución con las prendas sueltas que puedan ser arrastradas por el aire.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sereno. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de un 10% de probabilidad de lluvia, aunque es poco probable que se materialice.

En resumen, el día de Navidad en Salceda de Caselas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la familia y los amigos, con un tiempo propicio para las celebraciones al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para crear recuerdos inolvidables en esta festividad tan especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.