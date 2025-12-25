El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 70%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales. La brisa del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h, aportará un toque de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A pesar de que el viento puede ser un poco más intenso en algunos momentos, no se anticipan rachas que puedan causar molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los datos indican que no se esperan lluvias durante la mayor parte del día, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 55% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque la cantidad esperada es mínima. Por lo tanto, es recomendable que quienes tengan planes para la noche consideren llevar un paraguas, aunque las probabilidades de que se materialice la lluvia son bajas.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la decoración navideña que adorna la localidad. La temperatura comenzará a descender ligeramente al caer la noche, alcanzando valores de alrededor de 6 grados hacia las 21:00. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido al viento, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para las celebraciones navideñas. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los ribadumenses podrán disfrutar de la festividad con tranquilidad, aunque es prudente estar preparados para una posible lluvia ligera al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.