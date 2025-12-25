El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo completamente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será del 70%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre 6 y 7 grados, con un cielo que seguirá despejado, permitiendo que el sol brille intensamente. La brisa del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 8 km/h, aportará un toque de frescura, pero no será suficiente para incomodar a quienes decidan salir a pasear o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 11 grados a partir de las 14:00 horas. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 48% hacia las 14:00, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, ideal para actividades familiares y celebraciones navideñas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:07. La brisa del noreste se mantendrá, aunque disminuirá en intensidad, proporcionando un ambiente tranquilo y sereno para cerrar el día.

En resumen, el día de Navidad en Redondela se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una oportunidad perfecta para celebrar con familiares y amigos, aprovechando el buen tiempo que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.