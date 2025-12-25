El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados . La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 6 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 10 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían llegar a los 31 km/h a las 12:00 horas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, el viento se moderará hacia la noche, con velocidades que descenderán a 9 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y apacible. La única posibilidad de inclemencias se presentará en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde hay un 40% de probabilidad de tormenta, aunque esto no debería afectar significativamente el día.

Los atardeceres en Pontevedra serán especialmente hermosos, con el sol ocultándose a las 18:07 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, el 25 de diciembre será un día ideal para disfrutar de la Navidad al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin lluvias a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.