El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 7 grados. La brisa del noreste, con velocidades de hasta 14 km/h, aportará un aire fresco, aunque no se prevén precipitaciones significativas en este periodo. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente seco.

Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 10 grados, pero el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la probabilidad de lluvia. En particular, se prevé que entre las 19:00 y las 21:00 horas, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 65%. Esto sugiere que los residentes de Pontecesures deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente en la franja horaria de la tarde-noche.

La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a los 5 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 94%, lo que podría generar una sensación de frío intenso. Además, se espera que el viento, que soplará del noreste a velocidades de entre 6 y 8 km/h, contribuya a que las temperaturas se sientan aún más bajas.

En resumen, el día de Navidad en Pontecesures comenzará con un tiempo fresco y poco nuboso, pero se tornará más inestable a medida que avance la tarde, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de frío, humedad y viento puede hacer que la noche sea especialmente fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.