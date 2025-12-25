El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 9:00, la temperatura será de aproximadamente 7 grados, mientras que en las horas centrales del día se espera que suba hasta los 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 45% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente despejado que se espera.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:07. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados en las horas más tardías de la noche.

En resumen, el día de Navidad en Ponteareas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.