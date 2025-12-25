El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más cálido alrededor del mediodía.

A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con valores que rondarán los 3 grados hacia el final del día. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frías, donde se espera que se sienta como si estuviera entre 1 y 6 grados . Esto se debe a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia ni nieve, lo que significa que los habitantes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente despejado que se espera.

La dirección del viento será predominantemente del noreste, con ráfagas que podrían ser notables, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante las horas de luz.

El orto se producirá a las 09:01, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje de Ponte Caldelas. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:06, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada bajo el sol antes de que caiga la noche.

En resumen, el día de Navidad en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar las festividades en un entorno agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.