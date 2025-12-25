El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Poio se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar de las festividades al aire libre. Desde la medianoche hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados hacia las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados, manteniendo un ambiente fresco pero agradable. La brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, aportará un toque de frescura al ambiente, aunque no se esperan ráfagas fuertes que puedan incomodar a los transeúntes. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 10 grados . Este ligero aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente ideal para actividades al aire libre, como paseos familiares o encuentros con amigos. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 58% hacia el mediodía, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 40% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Aunque la probabilidad de tormenta es baja, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento, que soplará del noreste, alcanzará velocidades de hasta 16 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día, con un aumento en la humedad que podría generar una sensación de frío.

En resumen, el día de Navidad en Poio se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de las celebraciones, aunque con la posibilidad de tormentas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.