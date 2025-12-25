El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje, creando un ambiente agradable para disfrutar de las festividades navideñas. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados hasta la tarde, cuando se espera un ligero aumento en la nubosidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 2 y 9 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 9 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 4 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir al aire libre, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de que se presenten algunas nubes, aunque no se anticipan lluvias. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sereno.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de las celebraciones navideñas al aire libre, con la familia y amigos, bajo un cielo despejado y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.