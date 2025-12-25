El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 10 grados . Este ligero aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 17 km/h. Durante las primeras horas del día, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la noche podría traer algunas nubes, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las celebraciones navideñas continúen sin interrupciones.

La puesta de sol se producirá a las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual que será perfecto para cerrar el día. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser vibrantes, brindando una hermosa vista para aquellos que se encuentren en la costa o en puntos elevados de la localidad.

En resumen, el tiempo en Oia para este 25 de diciembre será mayormente favorable, con cielos despejados, temperaturas frescas pero agradables, y un viento moderado que no interferirá con las actividades al aire libre. Es un día ideal para disfrutar de la Navidad en compañía de seres queridos, con la naturaleza como telón de fondo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.