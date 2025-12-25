El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo predominantemente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta percepción a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones navideñas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve probabilidad de tormentas, con un 10% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Aun así, la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o reuniones familiares.

La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje natural de O Rosal en todo su esplendor. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en O Rosal para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.