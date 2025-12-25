El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se mantendrá un ambiente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será moderada, rondando el 75%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente fría.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 12 del mediodía, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. En las horas más cálidas del día, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, este viento será suave y no representará un inconveniente significativo para las celebraciones navideñas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los habitantes de O Porriño puedan contemplar un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:08 horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y apacible. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, pero sin afectar las celebraciones.

En resumen, el 25 de diciembre en O Porriño se presenta como un día ideal para disfrutar de la Navidad al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán celebrar con tranquilidad, disfrutando de la compañía de familiares y amigos en un ambiente festivo y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.