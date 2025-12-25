El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. La sensación térmica se verá afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% al inicio del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 9 a 10 grados, con cielos que seguirán despejados. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve incremento hacia la noche, donde se podría registrar una precipitación escasa de hasta 2 mm.

La humedad relativa experimentará un descenso gradual, alcanzando niveles de alrededor del 60% en las horas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que el día se sienta más seco y cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar nuevamente hacia la noche.

En resumen, el día de Navidad en O Grove se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de paseos por la costa, actividades familiares y celebraciones al aire libre. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá, por lo que se recomienda llevar abrigo para disfrutar de la velada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.