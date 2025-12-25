El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 6 grados, mientras que en las horas centrales se espera un ligero aumento, llegando hasta los 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las celebraciones al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 25% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, las condiciones meteorológicas actuales sugieren que es poco probable que se materialicen precipitaciones significativas, lo que permitirá que las actividades navideñas continúen sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:09. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche, lo que podría invitar a abrigarse un poco más si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Nigrán para este 25 de diciembre es ideal para disfrutar de las festividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para compartir con familiares y amigos, aprovechando el buen tiempo y la atmósfera festiva que caracteriza esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.