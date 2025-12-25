El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones navideñas. La probabilidad de lluvia es nula hasta la tarde, y solo se espera un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final del día, aunque esta sigue siendo baja, con un 15% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00 horas.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Este clima favorable es ideal para las reuniones familiares y las actividades típicas de la festividad, como paseos al aire libre o comidas en terrazas.

En resumen, el tiempo en Mos para este 25 de diciembre será predominantemente soleado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la Navidad en compañía de seres queridos, sin preocupaciones por la lluvia o el frío extremo. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día y aprovechar al máximo esta jornada festiva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.