El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Moraña se despertará con un cielo despejado que se mantendrá durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido alrededor del mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 4 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A pesar de la claridad del cielo, no se prevén precipitaciones significativas, con un total de 0 mm de lluvia durante el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un 55% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas más intensas se sentirán por la mañana, pero se espera que el viento se calme hacia la tarde, alcanzando velocidades de entre 4 y 11 km/h. Esto hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno. Sin embargo, se debe estar atento a la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

En resumen, el día de Navidad en Moraña se presentará como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades familiares y al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, será un día perfecto para celebrar y disfrutar de la festividad en un entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.