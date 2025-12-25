El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 10 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 2 grados a las 21:00, mientras que el pico más alto se dará alrededor de las 14:00, con 10 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento ligero será un complemento refrescante, pero no debería causar inconvenientes para quienes planeen salir a disfrutar de la festividad.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Aun así, las condiciones generales se mantendrán favorables para disfrutar de la cena de Nochebuena y las celebraciones familiares.

Es importante destacar que, aunque el día comenzará fresco, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías de la mañana y la noche. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más templado, permitiendo disfrutar de un ambiente festivo y acogedor.

En resumen, Mondariz se prepara para un 25 de diciembre con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, creando el escenario perfecto para celebrar la Navidad en compañía de familiares y amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.