El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales. La brisa del noreste, que soplará con una velocidad de entre 11 y 20 km/h, aportará un toque fresco, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que el viento alcance su máxima intensidad alrededor de las 12:00, con rachas que podrían llegar a los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta la tarde, cuando podría haber un leve aumento en la probabilidad de tormentas, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de lluvias. La tarde se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de la luz solar, aunque las nubes comenzarán a aumentar hacia la noche, especialmente en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:08.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La humedad, aunque alta, no debería ser un inconveniente significativo, ya que el viento ayudará a mantener el ambiente fresco y cómodo.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es propicio para disfrutar de un día navideño al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Aprovecha la jornada para salir y disfrutar de la belleza natural de la zona, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.