El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser excesivamente fría.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La sensación térmica se verá influenciada por el viento, que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 29 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitaciones hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 50% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm durante la tarde y 0.8 mm en la noche, lo que sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se espera que afecten de manera significativa las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas y el paisaje de Meis. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo hacia la noche, ya que la llegada de nubes podría traer consigo un cambio en el tiempo.

En resumen, el día de Navidad en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de las festividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.