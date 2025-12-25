El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde. A las 12 del mediodía, se espera que la temperatura alcance los 9 grados, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 53% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 11 y las 15 horas, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día y un ligero aumento a un 50% en la tarde, aunque esto no se traduce en acumulaciones importantes. Solo se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa hacia el final de la jornada, lo que no debería afectar las celebraciones navideñas.

La probabilidad de tormentas también es mínima, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y sereno. Sin embargo, hacia la tarde, existe una pequeña posibilidad de nieve, aunque es poco probable que se materialice, con un 5% de probabilidad.

En resumen, el tiempo en Meaño para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con la familia y amigos, sin preocuparse por condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.