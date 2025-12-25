El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 12 del mediodía, donde se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 10 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia las 18:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. A partir de las 19:00 horas, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, sin lluvias significativas. Las probabilidades de tormenta son nulas durante la mayor parte del día, aunque se registrará un leve aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde, con un 40% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan lluvias intensas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá mayormente estable.

La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas, ofrecerá cielos despejados y un ambiente propicio para disfrutar de las festividades navideñas. Con un tiempo tan favorable, Marín se convierte en un lugar ideal para celebrar en familia y disfrutar de la belleza del paisaje invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.