El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que los residentes y visitantes puedan disfrutar de un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que es típico en esta época del año. La combinación de temperaturas frescas y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en familia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante períodos prolongados.

No se anticipan precipitaciones significativas, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde, y solo se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa hacia el final del día, con un 50% de probabilidad de precipitación en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, por lo que no debería afectar las actividades programadas.

La atmósfera será tranquila y propicia para disfrutar de la festividad navideña, con la posibilidad de que las familias se reúnan para celebrar al aire libre. A medida que el sol se ponga a las 18:07, las temperaturas comenzarán a descender, y se recomienda llevar ropa abrigada para disfrutar de la noche. En resumen, A Illa de Arousa ofrecerá un día festivo agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y la compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.