El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, especialmente para aquellos que deseen aprovechar el día festivo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un ambiente agradable para disfrutar de las festividades navideñas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia que interrumpa las celebraciones al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque es poco probable que se materialicen. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes y visitantes de A Guarda aprovechen el día para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pero aún se espera que las condiciones se mantengan mayormente estables. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que promete ser perfecto para disfrutar de la Navidad en un entorno natural y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.