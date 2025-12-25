El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía. A las 12:00, se espera que la temperatura alcance los 8 grados, proporcionando un respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda. A medida que avance la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 59%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 14:00, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, estas condiciones no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 19:00 y las 21:00. A pesar de esto, la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado, lo que permitirá disfrutar de las celebraciones navideñas al aire libre.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de paseos y reuniones familiares. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Gondomar se presenta como un lugar ideal para celebrar la Navidad. La puesta de sol se espera a las 18:09, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.