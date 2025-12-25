El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:02. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 8 grados .

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se prevé que llegue a los 8 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 3 grados hacia las 20:00. La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y bajando gradualmente hasta un 69% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h alrededor de las 12:00. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un total de 0 mm de lluvia hasta la tarde. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Esto podría llevar a un cielo cubierto en las horas nocturnas, con una ligera posibilidad de lluvia que podría acumular hasta 1 mm.

La probabilidad de tormentas es nula durante la mayor parte del día, pero se incrementa ligeramente en la noche. A pesar de esto, no se anticipa la caída de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación.

En resumen, el día de Navidad en A Estrada se presentará como una jornada mayormente despejada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.