El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más tempranas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 6 y 7 grados. La brisa del noreste, que soplará a velocidades de entre 14 y 19 km/h, aportará un toque fresco al ambiente, pero no será suficiente para desentonar con el tiempo mayormente agradable. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes típicos de la zona.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 9 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque la sensación de frío persistirá debido a la humedad y al viento. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes poco densas. A partir de las 19:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 18:00 y bajando a 5 grados hacia las 19:00. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas. La temperatura caerá a 4 grados hacia las 20:00 horas y se estabilizará en torno a los 3 grados durante la última parte de la noche. La brisa del noreste continuará, aunque con velocidades más suaves, lo que hará que la noche sea tranquila y propicia para disfrutar de la compañía de familiares y amigos.

En resumen, el día de Navidad en Cuntis se presenta como una jornada ideal para celebrar, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, permitiendo disfrutar de las tradiciones navideñas en un ambiente agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.