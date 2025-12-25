El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Catoira se despertará con un tiempo predominantemente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 77%. A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo de la mañana, se prevé que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco y agradable. La dirección del viento será un factor a tener en cuenta, ya que podría influir en la percepción del frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lluvias escasas, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación aumenta al 70%. Esto podría coincidir con un ligero descenso en la temperatura, que podría caer a 5 grados en las horas nocturnas.

La visibilidad será buena durante el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la llegada de nubes podría afectar la visibilidad, aunque no se esperan condiciones adversas significativas.

En resumen, el día de Navidad en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. La posibilidad de lluvias escasas hacia la noche es un aspecto a tener en cuenta, pero en general, se prevé un día agradable para disfrutar de las festividades al aire libre. Los habitantes de Catoira podrán aprovechar las horas de luz y el tiempo relativamente benigno para celebrar esta fecha tan especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.