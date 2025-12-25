El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que se mantendrán durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 10 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de las festividades navideñas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo permanecerá despejado, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes poco densas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para mantenerse cómodos durante el día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 35% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría coincidir con el ocaso, que se producirá a las 18:08, por lo que es aconsejable tener un paraguas a mano si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el día de Navidad en Cangas se presentará como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de las celebraciones al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los habitantes podrán disfrutar de un día festivo sin preocupaciones meteorológicas significativas, aunque es recomendable estar preparados para un ligero cambio en las condiciones hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.