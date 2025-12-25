El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a que la jornada sea placentera para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 14 km/h, aumentando a 24 km/h en la mañana. A medida que avance la jornada, el viento se moderará, alcanzando velocidades de entre 5 y 11 km/h por la tarde y noche. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de lluvia, con un 50% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría traer consigo algunas lluvias ligeras, pero no se anticipa que sean significativas. Por lo tanto, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre en la tarde y noche estén preparados para la posibilidad de un ligero chubasco.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. La jornada se presenta ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, aunque se sugiere estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, será un día propicio para compartir con familiares y amigos en esta celebración especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.