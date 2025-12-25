El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen el paisaje desde el amanecer, que se producirá a las 09:02. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera brisa del noreste que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 10 grados durante la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 66% hacia el mediodía. Esto contribuirá a una sensación de frescura, ideal para las actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 19:00. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, aunque no se anticipan lluvias significativas. La precipitación acumulada se estima en 0.4 mm a partir de las 22:00, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará las celebraciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La tarde se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:06. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 83% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el día de Navidad en Caldas de Reis promete ser mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas en compañía de familiares y amigos, con un tiempo que favorecerá las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.