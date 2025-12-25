El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para disfrutar de las festividades navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, pero sin llegar a ser incómoda. Este nivel de humedad es típico en esta época del año, y aunque puede hacer que el aire se sienta un poco más frío, no se prevén condiciones que generen incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la brisa fresca será un alivio en comparación con el calor que se puede experimentar en días más nublados.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las celebraciones al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormenta, con un 40% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque esto no debería afectar las actividades diurnas.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el sol se ocultará a las 18:08, ofreciendo un espectáculo visual que complementará la atmósfera festiva del día. La salida del sol será a las 09:02, permitiendo que la luz del día se extienda durante varias horas, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día de Navidad en Bueu se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la familia y amigos, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas frescas y sin lluvias, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del viento y la posibilidad de tormentas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.