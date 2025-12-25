El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75%, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 9 grados en la tarde, manteniéndose en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas relativamente frescas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la tarde y al caer la noche.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la noche, aunque la probabilidad se mantiene baja. La posibilidad de tormentas también es mínima, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

Por la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 4 grados , y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La salida del sol se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:07, brindando un día con una duración de luz solar adecuada para disfrutar de las festividades navideñas.

En resumen, el tiempo en Barro para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar en compañía de familiares y amigos, con la tranquilidad de que las condiciones meteorológicas serán favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.