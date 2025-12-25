El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente agradable para quienes deseen salir a disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, lo que será ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio del calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 14:00 y las 15:00 horas, por lo que es un buen momento para disfrutar de un paseo en la costa, donde el viento puede ser un aliado refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve probabilidad de tormentas, con un 25% de posibilidad entre las 19:00 y las 21:00 horas. Aun así, es poco probable que esto afecte significativamente las actividades al aire libre, ya que la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado.

Los habitantes de Baiona pueden esperar un día festivo tranquilo y agradable, ideal para disfrutar de la compañía de familiares y amigos, así como para participar en las celebraciones navideñas. Con cielos despejados y temperaturas frescas, será un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.