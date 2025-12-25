El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 10 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando solo 2 grados a las 22:00, mientras que el pico más alto se dará alrededor de las 14:00, cuando el termómetro podría llegar a los 10 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 83% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 71% hacia el final del día. Esta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir a disfrutar de las festividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 9 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana, alcanzando hasta 35 km/h a las 12:00. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, lo que contribuirá a que la sensación de frío sea menos intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que las familias y amigos podrán disfrutar de sus reuniones sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormenta, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque es poco probable que esto afecte las celebraciones.

En resumen, el tiempo en As Neves para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas, ya sea en casa o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse bien durante las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.