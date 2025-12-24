El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 89% a primera hora de la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 76% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 37 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 09:02, lo que permitirá disfrutar de una hermosa salida del sol, mientras que el ocaso se espera para las 18:06, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. Este clima favorable es ideal para las tradiciones navideñas, como paseos familiares y la preparación de cenas al aire libre.

En resumen, el 24 de diciembre en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la Navidad en compañía de seres queridos, sin preocuparse por la lluvia o el frío extremo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.