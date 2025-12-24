El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado y cómodo.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 89% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 71% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que las actividades al aire libre, como paseos, mercados navideños y reuniones familiares, no se verán afectadas por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de la atmósfera navideña. La noche se presentará clara y despejada, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad que caracteriza a estas fechas.

En resumen, el 24 de diciembre en Vilagarcía de Arousa se perfila como un día perfecto para celebrar la Navidad, con un tiempo favorable que invita a salir y disfrutar de las tradiciones locales. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los vilagarcianos podrán disfrutar de una jornada festiva en un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.