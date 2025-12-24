El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para disfrutar de un café caliente mientras se contempla el paisaje invernal. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Vilaboa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor estimado de 14 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para salir a pasear o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el 24 de diciembre en Vilaboa se presenta como un día ideal para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia aseguran que los planes navideños no se verán afectados, permitiendo a los habitantes y visitantes disfrutar de la belleza del entorno natural en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.