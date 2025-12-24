El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 1 grado.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se anticipa un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto en las horas de la tarde y la noche. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que podría traer consigo un aumento en la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco, ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de bruma en las primeras horas, que podría reducir la visibilidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la nubosidad que se espera en la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se espera que sea extremadamente fría.

En resumen, el 24 de diciembre en Vila de Cruces será un día mayormente seco y fresco, con un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde. Las temperaturas variarán entre 3 y 11 grados, y el viento del noreste aportará un toque de frescura al ambiente.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad moderada.

El 24 de diciembre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados centígrados. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales de la tarde.

El 24 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se irá suavizando a medida que el sol se eleve, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.