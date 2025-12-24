El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Este ligero aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente propicio para disfrutar de las tradiciones navideñas, como paseos por el centro de la ciudad o reuniones familiares al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de entre 6 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 16 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave no debería causar molestias, pero es un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre, ya que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los viguenses podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean salir a hacer compras navideñas o participar en eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille durante la mayor parte del día, creando un ambiente festivo y acogedor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:07. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. En resumen, el 24 de diciembre en Vigo se presenta como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo favorable que invita a disfrutar de la ciudad y de la compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.