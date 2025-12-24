El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, la visibilidad será reducida, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender ligeramente.

Las temperaturas en las primeras horas del día se mantendrán en torno a los 4 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar los 6 grados hacia las 08:00. A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 7 grados a partir de las 10:00, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 98% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 79% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, a pesar de que las temperaturas sean relativamente suaves para esta época del año. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y mayormente soleado, ideal para las celebraciones navideñas. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de que la niebla regrese en la noche, lo que podría afectar la visibilidad nuevamente. En resumen, Valga experimentará un día variado, comenzando con niebla y finalizando con cielos despejados y temperaturas agradables, aunque con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que avanza la jornada, estabilizándose en torno al 76% por la tarde.

El 24 de diciembre de 2025, Catoira se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en los periodos de la madrugada, donde la niebla será más densa. A medida que avance el día, se espera que la bruma se disipe, dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más claro y luminoso.

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.