El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 8 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero soportable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o reuniones familiares.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre o asistir a eventos navideños. La ausencia de lluvia y el cielo despejado permitirán que los habitantes y visitantes de Tui disfruten de la belleza del paisaje y de la decoración navideña sin preocuparse por el mal tiempo.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a partir de las 18:00 horas, cuando el sol se ponga a las 18:08, las temperaturas caigan a alrededor de 10 grados . La humedad comenzará a aumentar de nuevo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría al caer la noche.

En resumen, el 24 de diciembre en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. La combinación de un cielo despejado, la ausencia de precipitaciones y un viento suave del norte hará que sea un día perfecto para disfrutar de las festividades navideñas y de la compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Gondomar se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 83%. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados hacia la tarde.

El 24 de diciembre de 2025, O Porriño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

