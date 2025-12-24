El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con cielos despejados y temperaturas que comenzarán a descender hasta los 3 grados en las horas más frías. La brisa del norte, con velocidades de entre 6 y 7 km/h, aportará un toque fresco al ambiente, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan alterar la tranquilidad del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, subiendo hasta los 14 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, situándose en torno al 65% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, mantendrá velocidades moderadas, alcanzando hasta 11 km/h en algunos momentos. Esto proporcionará un alivio ante el frío, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas volverán a descender a niveles cercanos a los 5 grados.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas que muchos residentes de Tomiño podrían estar organizando.

El orto se producirá a las 09:00 horas y el ocaso a las 18:08 horas, brindando un día con una duración de luz solar adecuada para disfrutar de las festividades. En resumen, el tiempo en Tomiño para este 24 de diciembre será propicio para disfrutar de la Navidad, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Oia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:01. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

El 24 de diciembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.