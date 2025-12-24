El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 5 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 83% en las horas más frescas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más cálida durante las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 11 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío persista, a pesar de que las temperaturas alcancen su punto máximo de 14 grados en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de lluvia, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:07. La noche será fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 4 grados, por lo que es aconsejable llevar ropa de abrigo si se planea salir.

En resumen, el 24 de diciembre en Soutomaior se perfila como un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.