El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer que se irá suavizando a medida que el sol se eleve, alcanzando su punto máximo en torno a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más tempranas. A medida que la tarde avance, la temperatura alcanzará su máximo de 12 grados, pero la combinación de la humedad y el viento puede hacer que se sienta más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Silleda disfruten de las actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

El viento soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, el viento puede contribuir a un ambiente más fresco y menos confortable.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La puesta de sol ocurrirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila, aunque fría. Los habitantes de Silleda podrán disfrutar de la festividad navideña en un ambiente fresco, ideal para compartir momentos en familia y con amigos, siempre con un abrigo a mano para combatir el frío.

El tiempo en otros municipios

El 24 de diciembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -1 grado, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

El 24 de diciembre de 2025, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados centígrados. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales de la tarde.

El 24 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera alrededor de 1 grado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.